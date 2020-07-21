Країни Балтії хочуть бачити більше американських військ у Європі

Країни Балтії підтримують присутність американських військ в Європі і готові приймати у себе американських союзників на постійній основі.

Про це заявили міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

В середині червня президент США Дональд Трамп підтвердив намір скоротити чисельність американських військових в Німеччині до 25 тисяч, пояснивши це тим, що Берлін не виконав зобов'язань щодо фінансування у НАТО.

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Це питання обговорювалося на зустрічі глав МЗС країн Балтії і Німеччини, що відбулася 20 липня в Таллінні.

"З точки зору Естонії, говорити про те, що в Європі дуже багато підрозділів США не доводиться. Навпаки: їх не вистачає і ми б хотіли бачити тут більше американських солдатів. Якщо ж вивід відбудеться, то нам доведеться відновити рівновагу силами НАТО", - заявив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу.

Глава латвійського МЗС Едгар Ринкевич зазначив, що його "не тішить" зміна позицій США.

"Я повністю згоден з Урмасом, в Європі могло б бути більше американських військ. Від цього виграє як європейська безпека, так і трансатлантичні зв'язки. Ми розуміємо, що деталі ще обговорюються, проте нам би хотілося, щоб підрозділи США залишалися в Німеччині, але були також більше розгорнуті в Східній Німеччині ", - сказав Рінкевич.

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс зазначив, що участь США в забезпеченні безпеки Європи слід зберегти за будь-яку ціну.

"Ми не можемо розглядати виведення американських військ як позитивний факт. Слід зберігати залученість США в справу забезпечення європейської безпеки будь-яким способом, включаючи військову присутність", - зазначив литовський міністр.

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