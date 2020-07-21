МЗС веде переговори про відкриття Шенгену для українців, але питання "чутливе"

Міністерство закордонних справ домовляється з державами-членами Шенгенської зони про дозвіл на перетин кордонів, однак прогрес у цьому питанні є обмеженим.

Про це заявив міністр Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання "Європейської правди" на брифінгу у МЗС.

Міністр повідомив, що кордони для українців відкрили вже 39 країн, переважно віддалених, але запевнив, що також ведеться робота над розширенням дозволу мешканців в’їзду до держав-членів ЄС.

"Ситуація з країнами Шенгену є найбільш чутливою, оскільки є рекомендації Єврокомісії (за якими кордон з Україною лишається закритим -ЄП). Окремі країни можуть іти на ті чи інші поступки, але загалом діють в у рамках цих рекомендацій", - пояснив Кулеба.

Зокрема, міністр підтвердив відкриття в’їзду українців до першої з держав Шенгену – Словенії – але за умови їхньої самоізоляції.

"Ми розмовляємо з різними країнами і намагаємося хоч якийсь коридор створити. Це складна розмова, але ми не полишаємося зусиль. Те, що до Словенії можливо в’їхати за умови за умови 14-денного карантину - означає, що це можливо", - заявив він.

Міністр також нагадав, що прикордонники ЄС, залежно від країни, пропускають лише окремі категорії громадян – зокрема, тих, хто має посвідку на проживання, сезонних працівників, дипломатів, тих хто прямує на навчання, моряків, що прямують на своє судно тощо.

В’їзд туристів до держав Шенгену заборонений, э випадки, коли подорожуючих затримували на кілька днів у ізоляторі на кордоні. Детальніше про це у статті "Грецькі уроки: як уникнути депортації під час поїздок до ЄС в епоху коронавірусу"