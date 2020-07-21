Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

МИД ведет переговоры об открытии Шенгена для украинцев, но вопрос "чувствительный"

Катастрофа МАУ: Украина ожидает визит миссии Ирана по поводу компенсаций родственникам жертв

Трамп, который был против масочного режима, назвал ношение маски проявлением "патриотизма"

Лидеры ЕС на пятый день саммита согласовали план спасения экономики на 1,8 трлн евро






МИД ведет переговоры об открытии Шенгена для украинцев, но вопрос "чувствительный"

Вторник, 21 июля 2020, 10:26

Министерство иностранных дел договаривается с государствами-членами Шенгенской зоны о разрешении на пересечение границ, однако прогресс в этом вопросе является ограниченным.

Об этом заявил министр Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос "Европейской правды" на брифинге в МИД.

Министр сообщил, что границы для украинцев открыли уже 39 стран, преимущественно отдаленных, но заверил, что также ведется работа над расширением разрешения жителей въезда в государства-члены ЕС.

"Ситуация со странами Шенгена является наиболее чувствительной, поскольку есть рекомендации Еврокомиссии (по которым граница с Украиной остается закрытой - ЕП). Отдельные страны могут идти на те или иные уступки, но в целом действуют в рамках этих рекомендаций", - пояснил Кулеба.

В частности, министр подтвердил открытие въезда украинцев в первом из государств Шенгена – Словении – но при условии их самоизоляции.

"Мы разговариваем с разными странами и пытаемся хоть какой-то коридор создать. Это сложный разговор, но мы не оставляем усилий. То, что в Словению возможно въехать при условии при условии 14-дневного карантина - означает, что это возможно", - заявил он.

Министр также напомнил, что пограничники ЕС, в зависимости от страны, пропускают только отдельные категории граждан – в частности, тех, кто имеет вид на жительство, сезонных работников, дипломатов, тех кто направляется на обучение, моряков, которые направляются на свое судно и тому подобное.

Въезд туристов в страны Шенгена запрещен, есть случаи, когда туристов задерживали на несколько дней в изоляторе на границе. Подробнее об этом в статье "Греческие уроки: как избежать депортации во время поездок в ЕС в эпоху коронавируса"

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Туризм Коронавирус
powered by lun.ua