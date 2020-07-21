Іспанія отримає 140 млрд євро з 750-мільярдного "фонду порятунку" ЄС

Іспанія отримає 140 млрд євро із 750-мільярдного фонду порятунку економіки ЄС, погодженого лідерами на саміті у Брюсселі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Для Іспанії у пакеті на 750 млрд євро передбачено 140 млрд євро, з яких 72,7 млрд – у формі субсидій, решта – у формі позик. Ця сума становить близько 11,2% ВВП Іспанії у 2019 році.

Частка Іспанії стала другою найбільшою у Європі – після Італії, яка отримає 209 млрд євро.

За підсумками важких 5-денних перемовин, частка прямої допомоги для Іспанії зменшилася до 72,7 млрд євро, порівняно з 77,5 млрд у початковому проєкті, але прем’єр Педро Санчес стверджує, що все одно "задоволений на 95%".

Він назвав домовленість "великою угодою для Європи та Іспанії", зазначаючи, що "цього дня була написана одна з найяскравіших сторінок в історії ЄС".

"Погоджений план відновлення передбачає € 750 млрд. Це справжній "план Маршалла" для потужної відповіді на виклики, створені "коронакризою", сфокусований на трансформаціях, необхідних для того, щоб зробити нашу економіку більш стійкою, "зеленою", цифровою та інклюзивною", - написав Педро Санчес.

El Fondo de Recuperación acordado en el #EUCO está dotado con 750.000 mill.€. Un auténtico Plan Marshall para dar una respuesta contundente a la crisis del #COVID19, centrada en las transformaciones necesarias para lograr una economía más resiliente, verde, digital e inclusiva. pic.twitter.com/G7TDllHxPq — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 21, 2020

Нагадаємо, лідери ЄС рано вранці у вівторок досягли домовленості про фонд відновлення економіки після пандемії обсягом 750 млрд євро і наступний довгостроковий бюджет ЄС обсягом понад 1 трлн євро.

Про досягнення домовленості стало відомо незадовго до 6 ранку у вівторок – на п’ятий день саміту ЄС, який спочатку планувався дводенним. Цей саміт став найдовшим в історії ЄС.