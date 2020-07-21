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Італія отримає 209 млрд євро з 750-мільярдного "фонду порятунку" ЄС

Вівторок, 21 липня 2020, 10:32

Італія отримає 209 млрд євро або 28% коштів із 750-мільярдного фонду відновлення економіки ЄС, про який напередодні домовився саміт ЄС в Брюсселі. 

Про це заявив прем'єр-міністр Джузеппе Конте у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Конте сказав, що план стимулювання дозволить його уряду трансформувати Італію і допоможе ЄС в цілому протистояти кризі COVID-19 з "силою і ефективністю".

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Із 209 млрд євро Італія отримає 81 млрд євро у вигляді безповоротних грантів, а 127 млрд євро - у вигляді кредитів.

"Тепер ми повинні використати ці кошти для інвестицій і структурних реформ. У нас є реальний шанс зробити Італію більш "зеленою", більш цифровою, більш інноваційною, більш стійкою та інклюзивною. У нас є можливість інвестувати в школи, університети, дослідження та інфраструктуру", - сказав Конте. 

Конте спростував чутки про те, що його уряд перебував на межі краху, заявивши, що його адміністрація "сильна", а угода з ЄС "підсилює дії уряду Італії".

Нагадаємо, лідери ЄС рано вранці у вівторок досягли домовленості про фонд відновлення економіки після пандемії обсягом 750 млрд євро і  наступний довгостроковий бюджет ЄС обсягом понад 1 трлн євро.

Про досягнення домовленості стало відомо незадовго до 6 ранку у вівторок – на п’ятий день саміту ЄС, який спочатку планувався дводенним. Цей саміт став найдовшим в історії ЄС.

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