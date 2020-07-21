Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Венеціанська комісія ухвалила "терміновий висновок" щодо закону про референдум

Австрія посилила коронавірусні обмеження

Рада схвалила у першому читанні проєкт, що порушує Угоду про асоціацію з ЄС

У парламенті Британії опублікували звіт щодо втручання Росії в політику країни






У Бельгії будуть нові вибори, якщо партії не домовляться про коаліцію за 50 днів

Вівторок, 21 липня 2020, 15:13

У Бельгії можуть пройти нові парламентські вибори, якщо коаліційний уряд не буде сформовано протягом 50 днів.

Про це заявив лідер Соціалістичної партії Пол Магнетт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"У нас є близько 50 днів, щоб знайти рішення, в іншому випадку нам доведеться скликати нові вибори", - сказав Магнетт після того, як король доручив йому знайти можливі коаліційні рішення разом з Бартом де Вевером, лідером націоналістичної партії N-VA, яка є найбільшою у Фландрії.

Нинішня адміністрація під керівництвом Софі Вілмес працює в якості технічного уряду після торішніх непереконливих виборів, але їй протягом шести місяців були надані надзвичайні повноваження через коронавірусну кризу.

Але ці повноваження закінчуються у вересні, що дає лідерам двох партій близько 50 днів, щоб спробувати досягти угоди щодо коаліції або зіткнутися з перспективою нового голосування.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Бельгія
powered by lun.ua