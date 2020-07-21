У Бельгії будуть нові вибори, якщо партії не домовляться про коаліцію за 50 днів

У Бельгії можуть пройти нові парламентські вибори, якщо коаліційний уряд не буде сформовано протягом 50 днів.

Про це заявив лідер Соціалістичної партії Пол Магнетт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"У нас є близько 50 днів, щоб знайти рішення, в іншому випадку нам доведеться скликати нові вибори", - сказав Магнетт після того, як король доручив йому знайти можливі коаліційні рішення разом з Бартом де Вевером, лідером націоналістичної партії N-VA, яка є найбільшою у Фландрії.

Нинішня адміністрація під керівництвом Софі Вілмес працює в якості технічного уряду після торішніх непереконливих виборів, але їй протягом шести місяців були надані надзвичайні повноваження через коронавірусну кризу.

Але ці повноваження закінчуються у вересні, що дає лідерам двох партій близько 50 днів, щоб спробувати досягти угоди щодо коаліції або зіткнутися з перспективою нового голосування.