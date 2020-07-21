В Бельгии будут новые выборы, если партии не договорятся о коалиции за 50 дней

В Бельгии могут пройти новые парламентские выборы, если коалиционное правительство не будет сформировано в течение 50 дней.

Об этом заявил лидер Социалистической партии Пол Магнетт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"У нас есть около 50 дней, чтобы найти решение, в противном случае нам придется созывать новые выборы", - сказал Магнетт после того, как король поручил ему найти возможные коалиционные решения вместе лидером националистической партии N-VA Бартом де Вевером, которая является крупнейшей во Фландрии.

Нынешняя администрация под руководством Софи Уилмес работает в качестве технического правительства после прошлогодних неубедительных выборов, но ей в течение шести месяцев были предоставлены чрезвычайные полномочия из-за коронавирусного кризиса.

Но эти полномочия истекают в сентябре, что дает лидерам двух партий около 50 дней, чтобы попытаться достичь соглашения по коалиции или столкнуться с перспективой нового голосования.