ЕС предоставил Молдове €100 млн кредита





Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на



Министр финансов Серджиу Пушуца по этому поводу отметил, что подписание соглашения "полностью соответствует интересам Молдовы" и свидетельствует о том, что ЕС продолжает поддерживать страну.



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"Надеемся, что мы и дальше сможем рассчитывать на эту щедрую помощь ЕС. При этом правительство Молдовы продолжит предпринимать меры для европейской интеграции страны и реализации реформ в соответствии с европейскими стандартами", - заявил он.



Молдова получит кредит двумя равными траншами в течение года. Первый - с меморандумом о взаимопонимании, который молдавская сторона подписала сегодня вместе с соглашением.



Получение второго транша зависит от успехов в реализации положений меморандума.



Вернуть деньги необходимо будет в течение 15 лет единой выплатой. Процентная ставка будет зависеть от ставок на международном финансовом рынке.



Напомним, весной Молдова планировала взять кредит в размере 200 млн евро у Российской Федерации. Этот кредит сравнивали с "кредитом Януковича" 2013 года.



7 мая Конституционный суд Молдовы постановил, что соглашение о кредите от РФ на 200 млн евро Европейский Союз предоставил Молдове 100 млн евро кредита.Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker , соответствующее соглашение подписали сегодня.Министр финансов Серджиу Пушуца по этому поводу отметил, что подписание соглашения "полностью соответствует интересам Молдовы" и свидетельствует о том, что ЕС продолжает поддерживать страну.[L]"Надеемся, что мы и дальше сможем рассчитывать на эту щедрую помощь ЕС. При этом правительство Молдовы продолжит предпринимать меры для европейской интеграции страны и реализации реформ в соответствии с европейскими стандартами", - заявил он.Молдова получит кредит двумя равными траншами в течение года. Первый - с меморандумом о взаимопонимании, который молдавская сторона подписала сегодня вместе с соглашением.Получение второго транша зависит от успехов в реализации положений меморандума.Вернуть деньги необходимо будет в течение 15 лет единой выплатой. Процентная ставка будет зависеть от ставок на международном финансовом рынке.Напомним, весной Молдова планировала взять кредит в размере 200 млн евро у Российской Федерации. Этот кредит сравнивали с "кредитом Януковича" 2013 года.7 мая Конституционный суд Молдовы постановил, что соглашение о кредите от РФ на 200 млн евро противоречит Конституции . Президент Игорь Додон в конце июня, после визита в Москву, заявил, что договорился с Путиным о возобновлении переговоров

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