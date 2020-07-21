Теракт на Єлисейських полях: прокуратура висунула обвинувачення 4 підозрюваним

Національне антитерористичне бюро Франції винесло запит про розгляд справи за участю чотирьох підозрюваних у вбивстві поліцейського на Єлисейських полях 20 квітня 2017 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Le Figaro із посиланням на судові джерела.

У квітні 2017-го, за три дні до першого туру президентських виборів, 39-річний француз Карім Шеурфі, раніше вже засуджений за замах на вбивство поліцейських, застрелив Ксав'є Юджеле та поранив ще двох правоохоронців.

Нападника було вбито. За даними поліції, в його автомобілі знайшли рушниці, Коран і записку с текстом на підтримку терористичного угруповання "Ісламська держава".

Пізніше пропагандистське агентство терористичного угруповання "Ісламська держава" Amaq випустило заяву, в якій сказано, що стрілянину вчинив "один з бійців ІДІЛ".

Через місяць арештували чоловіка, ДНК якого було виявлено на зброї Шеурфі.

У своєму остаточному обвинувальному акті прокуратура стверджує, що одного з чотирьох підозрюваних, Нурредіна А., судитимуть за "злочинну терористичну діяльність".

На момент висунення обвинувачення, у червні 2017 року, джерело, близьке до розслідування, пояснило, що Шеурфі обміняв або продав свій мотоцикл за зброю, яка була використана для вбивства.

"Саме Нурредін А., один із його знайомих, придбав мотоцикл за штурмову гвинтівку", - додало джерело.