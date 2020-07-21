Теракт на Елисейских полях: прокуратура предъявила обвинение 4 подозреваемым

Национальное антитеррористическое бюро Франции вынесло запрос о рассмотрении дела с участием четырех подозреваемых в убийстве полицейского на Елисейских полях 20 апреля 2017 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Le Figaro со ссылкой на судебные источники.

В апреле 2017 года, за три дня до первого тура президентских выборов, 39-летний француз Карим Шеурфи, ранее уже осужденный за покушение на убийство полицейских, застрелил Ксавье Юджелье и ранил еще двух правоохранителей.

Нападавший был убит. По данным полиции, в его автомобиле нашли ружья, Коран и записку с текстом в поддержку террористической группировки "Исламское государство".

Позже пропагандистское агентство "Исламского государства" Amaq выпустило заявление, в котором говорится, что стрельбу устроил "один из бойцов и деловые".

Через месяц арестовали мужчину, ДНК которого было обнаружено на оружии Шеурфи.

В своем окончательном обвинительном акте прокуратура утверждает, что одного из четырех подозреваемых, Нурредина А., будут судить за "преступную террористическую деятельность".

На момент предъявления обвинения, в июне 2017 года, источник, близкий к расследованию, пояснил, что Шеурфи обменял или продал свой мотоцикл за оружие, которое было использовано для убийства.

"Именно Нурредин А., один из его знакомых, приобрел мотоцикл за штурмовую винтовку", - добавил источник.