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У Греції автомобіль врізався у групу протестувальників, шість поранених

Середа, 22 липня 2020, 09:22

На грецькому острові Лесбос легковий автомобіль врізався в групу протестувальників, поранивши шістьох людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Шість людей отримали поранення близько 23.00 у вівторок на національній дорозі перед заводом PPC в районі порту Мітіліні, коли автомобіль, керований літнім чоловіком, протаранив групу присутніх там протестувальників.

Постраждалі були доставлені в лікарню Мітіліні. Туди ж забрали і водія автомобіля.

Протестувальники вийшли на акцію о 20.30 вечора, реагуючи на заклик, в якому стверджувалося, що "острів знаходиться в небезпеці".

Вони збиралися встановити патрулі, щоб не дати мігрантам розпалити багаття (на думку присутніх, нинішня пожежа, яка все ще вирує в горах на острові, була влаштована мігрантами). За словами очевидців, вони напали на фургон, в якому їхали представники неурядових організацій, в той час як деякі групи час від часу збиралися і рухалися в бік табору мігрантів Морія.

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Греція
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