Греція заявила, що незаконні дії Туреччини загрожують згуртованості НАТО

Міністр закордонних справ Греції у вівторок заявив, що незаконна поведінка Туреччини в Східному Середземномор'ї загрожує згуртованості НАТО і відносинам Анкари з Європейським Союзом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Греція має давню напруженість з Туреччиною з цілого ряду питань, починаючи від повітряних і морських кордонів і закінчуючи етнічно розколотим Кіпром. Спроби як Кіпру, близького союзника Греції, так і Туреччини з розвідки природного газу в окремих районах Східного Середземномор'я призвели до того, що ці суперечки стали більш гострими.

"Незаконна і провокаційна поведінка Туреччини чинить серйозний негативний вплив не тільки на мир і стабільність в Східному Середземномор'ї, але і на згуртованість НАТО і її відносини з Європейським союзом", - заявив міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас після зустрічі зі своїм німецьким колегою Гайко Маасом в Афінах.

Як повідомлялося, МЗС Греції у вівторок подав демарш в МЗС Туреччини через своє посольство в Анкарі на знак протесту проти оголошених планів турецької сейсморозвідки на південь і схід від грецького острова Кастеллорізо з 21 липня по 2 серпня.

21 липня станція Navtex в турецькій Анталії оголосила про плани проведення турецької сейсморозвідки на південь і схід від грецького острова Кастеллорізо.

У цей район планується прибуття турецького сейсморозвідувального судна Oruc Reis.

У зв’язку з цим грецькі Збройні сили були приведені в стан бойової готовності.