Греция заявила, что незаконные действия Турции угрожают сплоченности НАТО

Министр иностранных дел Греции во вторник заявил, что незаконная поведение Турции в Восточном Средиземноморье угрожает сплоченности НАТО и отношениям Анкары с Европейским Союзом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Греция имеет давнюю напряженность с Турцией по целому ряду вопросов, начиная от воздушных и морских границ и заканчивая этнически расколотым Кипром. Попытки как Кипра, близкого союзника Греции, так и Турции по разведке природного газа в отдельных районах Восточного Средиземноморья привели к тому, что эти споры стали более острыми.

"Незаконное и провокационное поведение Турции оказывает серьезное негативное влияние не только на мир и стабильность в Восточном Средиземноморье, но и на сплоченность НАТО и ее отношения с Европейским союзом", - заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас после встречи со своим немецким коллегой Хейко Маасом в Афинах.

Как сообщалось, МИД Греции во вторник подал демарш в МИД Турции через свое посольство в Анкаре в знак протеста против объявленных планов турецкой сейсморазведки на юг и восток от греческого острова Кастеллоризо с 21 июля по 2 августа.

21 июля станция Navtex в турецкой Анталии объявила о планах проведения турецкой сейсморазведки к югу и востоку от греческого острова Кастеллоризо.

В этот район планируется прибытие турецкого сейсморазведочного судна Oruc Reis.

В связи с этим греческие Вооруженные силы были приведены в состояние боевой готовности.