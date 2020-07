Посли ЄС вперше схвалили санкції проти ГРУ РФ за кібератаки – журналіст

Посли ЄС вперше застосували режим санкцій за кібератаки, схваливши рішення про замороження активів ГРУ РФ, а також розвідок Китаю та Північної Кореї.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", написав у Twitter кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

"Посли ЄС сьогодні прийняли рішення про заморожування активів проти російської військової розвідки ГРУ і розвідувальних служб Китаю та КНДР у зв'язку з кібератаками WannaCry, NotPetya і Cloud Hopper. Також будуть введені візові заборони і заморожування активів 6 російських і китайських чиновників", - написав він.

