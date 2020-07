Послы ЕС впервые одобрили санкции против ГРУ РФ за кибератаки – журналист

Послы ЕС впервые применили режим санкций за кибератаки, приняв решение о замораживании активов ГРУ РФ, а также разведок Китая и Северной Кореи.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", написал в Twitter корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк.

"Послы ЕС сегодня приняли решение о замораживании активов против российской военной разведки ГРУ и разведывательных служб Китая и КНДР в связи с кибератаками WannaCry, NotPetya и Cloud Hopper. Также будут введены визовые запреты и замораживание активов 6 российских и китайских чиновников", - написал он.

EU ambassadors have today decided to adopt asset freezes against #Russia's GRU military intel & the intel services of #China and #NorthKorea over the cyberattacks WannaCry, NotPetya & Cloud Hopper. there will also be visa bans & asset freezes on 6 Russian & Chinese officials