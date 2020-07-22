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Уряд Ірландії закликав утриматися від поїздок за кордон і відпочивати вдома

Середа, 22 липня 2020, 15:12

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені заявив, що, хоча "зелений список" країн вже опублікований, все ж безпечніше всього "відпочивати вдома".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Ковені сказав, що 50 000 осіб на тиждень залишають країну і він зобов'язаний дати вказівки щодо "ризику, пов'язаного з цим подорожжю".

Раніше ірландський уряд опублікував список з 15 країн, куди можуть відправитися мандрівники і не проходити самоізоляцію після повернення.

У список, який переглядається кожні два тижні, входять Мальта, Фінляндія, Норвегія, Італія, Угорщина, Естонія, Латвія, Литва, Кіпр, Словаччина, Греція, Гренландія, Гібралтар, Монако і Сан-Марино. Зараз в нього не входять Великобританія і США.

Ковені сказав, що країна проявляє обережність, з тим, щоб розставити пріоритети в галузі охорони громадського здоров'я, але визнав, що з цього питання виникла "плутанина".

"Загальне послання уряду полягає в тому, що найбезпечніше - це залишатися вдома", - сказав він.

Він сказав, що не було випадків поширення вірусу з будь-якої країни в зеленому списку.

Ковені додав в, що "червоний список" Ірландія не складатиме. Швидше може бути включена вимога пройти тестування, перш ніж людина приїжджає до Ірландії.

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