Правительство Ирландии призвало воздержаться от поездок за границу и отдыхать дома

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени заявил, что, хотя "зеленый список" стран уже опубликован, все же безопаснее всего "отдыхать дома".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Ковени сказал, что 50 000 человек в неделю покидают страну и он обязан дать указания относительно "риска, связанного с этим путешествием".

Ранее ирландское правительство опубликовало список из 15 стран, в которые могут отправиться путешественники и не проходить самоизоляцию после возвращения.

В список, который пересматривается каждые две недели, входят Мальта, Финляндия, Норвегия, Италия, Венгрия, Эстония, Латвия, Литва, Кипр, Словакия, Греция, Гренландия, Гибралтар, Монако и Сан-Марино. В настоящее время в него не входят Великобритания и США.

Ковени сказал, что страна проявляет осторожность, с тем, чтобы расставить приоритеты в области охраны общественного здоровья, но признал, что по этому вопросу возникла "путаница".

"Общее послание правительства заключается в том, что самое безопасное - это оставаться дома", - сказал он.

Министр отверг идею помещения людей в карантин, которые прибывают в течение 14 дней в специально отведенное для этого учреждение.

Он сказал, что не было случаев распространения вируса из какой-либо страны в зеленом списке.

Ковени сказал, что "красный список" Ирландия не будет составлять. Скорее может быть включено требование пройти тестирование, прежде чем человек приезжает в Ирландию.