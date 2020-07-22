Європарламент погрожує відкликати згоду на семирічний бюджет ЄС - ЗМІ

Європейський парламент прийме критичну позицію щодо планів відновлення економіки, запропонованого Європейською Радою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Євродепутати проти скорочень фінансованих ЄС програм в довгостроковому бюджеті блоку, а також проти слабкої прив'язки виділення коштів до відповідності країн нормам верховенства закону.

23 липня депутати будуть голосувати за резолюцію, в проєкті якої зазначено, що Європарламент готовий "відкликати" свою згоду, необхідну для затвердження нового бюджету ЄС, "до тих пір, поки не буде досягнуто задовільної угоди", що потенційно може відстрочити створення фонду відновлення, враховуючи міцні зв'язки між ними.

У тексті депутати вітають угоду про фонд відновлення, але попереджають, що "не приймають" політичну угоду про семирічний бюджет ЄС. Пропозиція про бюджет в 1,074 трлн євро набагато нижче тієї, що вимагав парламент.

Законодавці ЄС стверджують, що висновки ради, узгоджені після одного з найдовших самітів в історії, є лише політичною угодою між главами держав і урядів ЄС.

"Ми б хотіли, щоб переговори з парламентом були відкритими, щоб дати відповіді на скорочення, які ми вважаємо невиправданими", - заявив на пресконференції президент Європарламенту Девід Сассолі.

Сассолі сказав, що президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн готова почати переговори між Комісією, Парламентом і Радою для досягнення угоди до осені. Все галузеве законодавство, необхідне для спрямування коштів до фонду, залежить від міжвідомчих переговорів між ними.

Нагадаємо, лідери ЄС рано вранці 21 липня досягли домовленості про фонд відновлення економіки після пандемії обсягом 750 млрд євро і наступний довгостроковий бюджет ЄС обсягом понад 1 трлн євро.

Про досягнення домовленості стало відомо незадовго до 6 ранку у вівторок – на п’ятий день саміту ЄС, який спочатку планувався дводенним. Цей саміт став найдовшим в історії ЄС.