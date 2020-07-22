Европарламент угрожает отозвать согласие на семилетний бюджет ЕС - СМИ

Европейский парламент примет критическую позицию в отношении планов восстановления экономики, предложенного Европейским советом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Евродепутаты против сокращений финансируемых ЕС программ в долгосрочном бюджете блока, а также против слабой привязки выделения средств к соответствию стран нормам верховенства закона.

23 июля депутаты будут голосовать за резолюцию, в проекте которой указано, что Европарламент готов "отозвать" свое согласие, необходимое для утверждения нового бюджета ЕС, "до тех пор, пока не будет достигнуто удовлетворительное соглашение", что потенциально может отсрочить создание фонда восстановления, учитывая прочные связи между ними.

В тексте депутаты приветствуют соглашение о фонде восстановления, но предупреждают, что "не принимают" политическое соглашение о семилетнем бюджете ЕС. Предложение о бюджете в 1,074 триллион евро намного ниже того, что требовал парламент.

Законодатели ЕС утверждалют, что выводы совета, согласованные после одного из самых длинных саммитов в истории, являются лишь политическим соглашением между главами государств и правительств ЕС.

"Мы бы хотели, чтобы переговоры с парламентом были открытыми, чтобы дать ответы на сокращения, которые мы считаем неоправданными", - заявил на пресс-конференции президент Европарламента Дэвид Сассоли.

Сассоли сказал, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готова начать переговоры между Комиссией, Парламентом и Советом для достижения соглашения до осени. Все отраслевое законодательство, необходимое для направления средств в фонд, зависит от межведомственных переговоров между ними.