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В аеропорту бельгійського міста Льєж сталася пожежа

Четвер, 23 липня 2020, 07:53

У Бельгії в аеропорту міста Льєж у середу ввечері спалахнула велика пожежа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

Пожежа спалахнула близько 22.30 вечора, в ангарі неподалік від пасажирського терміналу, сказав Крістіан Делькур, менеджер з комунікацій аеропорту Льєж.

В результаті пожежі ніхто не постраждав, також не пошкоджений жоден з літаків, проте деякі з них довелося евакуювати.

Пожежу взяли під контроль в ніч на четвер. На місці перебували 15 поліцейських і 30 пожежників з помповими насосами.

 

У четвер рух в аеропорту Льєжа відновився в звичайному режимі. Через пожежу, яка спричинила значне задимлення, три рейси були скасовані.

Збиток, завданий будівлі В30, розташованій між пасажирським терміналом і нафтовою секцією аеропорту, є значним.

"Більша частина Ангару була зруйнована. В основному там було обладнання та офіси", - сказав Делькур.

Причину пожежі ще належить встановити.

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Бельгія
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