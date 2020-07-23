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В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар

Четверг, 23 июля 2020, 07:53

В Бельгии в аэропорту города Льеж в среду вечером вспыхнул крупный пожар.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Пожар вспыхнул около 22.30 вечера, в ангаре неподалеку от пассажирского терминала, сказал Кристиан Делькур, менеджер по коммуникациям аэропорта Льеж.

В результате пожара никто не пострадал, также не поврежден ни один из самолетов, однако некоторые из них пришлось эвакуировать.

Пожар взяли под контроль в ночь на четверг. На месте находились 15 полицейских и 30 пожарных с насосами.

 

В четверг движение в аэропорту Льежа возобновилось в обычном режиме. Из-за пожара, который вызвал значительное задымление, три рейса были отменены.

Ущерб, нанесенный зданию В30, расположенном между пассажирским терминалом и нефтяной секцией аэропорта, является значительным.

"Большая часть Ангара была разрушена. В основном там было оборудование и офисы", - сказал Делькур.

Причину пожара еще предстоит установить.

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