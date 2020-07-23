Прем’єр Британії прагне пом’якшення напруженості у відносинах з Шотландією

Прем'єр-міністр Борис Джонсон прагне знизити напруженість у відносинах з Шотландією під час візиту в четвер, стверджуючи, що коронакриза показала колективну силу Сполученого Королівства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Зв'язки, які пов'язують складові частини королівства - Англію, Шотландію, Уельс і Північну Ірландію – перебувають під значною напруженістю через Brexit і спалах коронавірусу. Уряд Шотландії, який підтримує незалежність від Британії, виступає проти виходу з Європейського Союзу і звинувачує Джонсона в помилках у відповіді на Covid-19.

Джонсон вирушить до Шотландії, щоб зустрітися з представниками бізнесу і військовими, відзначаючи рік, що минув з моменту його вступу на посаду, підтверджуючи прихильність розширенню можливостей і процвітання для всіх частин Британії.

"Останні шість місяців показали, чому історичний і щирий зв'язок, який пов'язує чотири нації нашої країни разом, такий важливий, і сама міць нашого союзу була ще раз доведена", - сказав він у заяві перед візитом.

Шотландія проголосувала в 2014 році за те, щоб залишитися частиною Сполученого Королівства, але опитування показують, що вона як і раніше глибоко розколота з цього питання.

Шотландська національна партія, яка керує напів автономним урядом у Шотландії, звинуватила Джонсона в плутанині повідомлень про коронавірус і вирішила реалізувати свою власну стратегію карантину незалежно від Лондона.

"Єдина причина, через яку Борис Джонсон приїжджає сюди сьогодні, полягає в тому, що він знаходиться в режимі повномасштабної паніки на тлі зростаючої підтримки незалежності",- сказав заступник лідера шотландських націоналістів Кіт Браун.