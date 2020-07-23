Премьер Британии стремится смягчить напряженность в отношениях с Шотландией

Премьер-министр Борис Джонсон стремится снизить напряженность в отношениях с Шотландией во время визита в четверг, утверждая, что коронакризис показал коллективную силу Соединенного Королевства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Связи, которые связывают составные части королевства - Англию, Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию – находятся под значительной напряженностью из-за Brexit и вспышки коронавируса. Правительство Шотландии, поддерживающее независимость от Британии, выступает против выхода из Европейского Союза и обвиняет Джонсона в ошибках в ответе на Covid-19.

Джонсон отправится в Шотландию, чтобы встретиться с представителями бизнеса и военными, отмечая год, что прошел с момента его вступления в должность, подтверждая приверженность расширению возможностей и процветания для всех частей Британии.

"Последние шесть месяцев показали, почему исторический и искренний связь, которая связывает четыре нации нашей страны вместе, такой важный, и сама мощь нашего союза была еще раз доказана", - сказал он в заявлении перед визитом.

Шотландия проголосовала в 2014 году за то, чтобы остаться частью Соединенного Королевства, но опросы показывают, что она по-прежнему глубоко расколота по этому вопросу.

Шотландская национальная партия, которая руководит полуавтономным правительством в Шотландии, обвинила Джонсона в путанице сообщений о коронавирусе и решила реализовать свою собственную стратегию карантина независимо от Лондона.

"Единственная причина, по которой Борис Джонсон приезжает сюда сегодня, заключается в том, что он находится в режиме полномасштабной паники на фоне растущей поддержки независимости",- сказал заместитель лидера шотландских националистов Кит Браун.