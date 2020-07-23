Прокуратура Іспанії вимагає до 41 року в’язниці для звинувачених в терактах в Каталонії

Прокуратура Іспанії просить засудити до позбавлення волі на термін від 8 до 41 року трьох обвинувачених у терактах на бульварі Ла Рамбла у Барселоні і місті Камбрільс 17 серпня 2017 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Vanguardia.

Зокрема, Мохаммеда Хоулі, єдиного, хто вижив після вибуху в Альканарі, прокуратура просить засудити до 41 року тюремного ув'язнення.

Для Дрісса Укабіра, брата одного з убитих терористів, прокуратура просить 36 років в’язниці, а для Саїда Бен Яззу - 8 років.

Ніхто з цих трьох не брав безпосередньої участі в терактах, і на початку липня Національний суд вже підтвердив, що їх не будуть судити за вбивство.

У постанові, в якій було прийнято рішення про початок судового розгляду, кримінальна палата підтвердила завершення складання резюме злочинів, які слідчий суддя включив у своє обвинувачення: інтеграція в терористичну організацію, виготовлення і зберігання вибухових речовин і злочин руйнування під час замаху.

Прокуратура вважає, що Хоулі входив до молодіжного терористичного осередку "Ріполл", організованого навколо імама Абдельбакі ЕС-Сатті, передбачуваного організатора терористичної змови. Яззу звинувачують у співпраці з терористичною організацією – він залишив фургон для одного з членів осередку, знаючи, що він повинен був використовувати його для перевезення вибухівки.

17 серпня 2017 року на туристичному бульварі Ла Рамбла в центрі Барселони водій фургона здійснив навмисний наїзд на перехожих. Слідом за цим поліція Каталонії ліквідувала в Камбрільсі на півдні автономії п'ять терористів. Вони намагалися здійснити теракт, аналогічний тому, який був здійснений в Барселоні. Жертвами терактів стали 16 осіб, близько 140 постраждали. Виконавець теракту в каталонській столиці був ліквідований правоохоронними органами.