Бельгія відклала подальше пом'якшення карантину

Бельгія відклала подальше пом'якшення правил проведення громадських зібрань після різкого збільшення числа коронавірусних інфекцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Прем'єр-міністр Софі Вілмс заявила, що рівень поширення інфекції знову перевищив 1, що вказує на те, що вірус знову поширюється в країні в геометричній прогресії.

"Це означає, що епідемія посилюється, набирає силу, навіть якщо зараз вона ще обмежена", - сказала вона.

Прем'єр заявила, що не може виключити повторного введення карантину в найбільш постраждалих районах.

Вілмс сказала, що як і раніше діє правило, що обмежує людей зустрічати не більше 15 друзів на тиждень, і, відзначаючи, що рівень зараження був найвищим серед молоді, заявила, що буде зберігатися заборона на роботу нічних клубів і інші збори "суперрозповсюджувачів".

Щоденне середнє число нових випадків коронавірусу за останні сім днів склало 96, що на 8% більше, ніж на попередньому тижні.

Загальна кількість випадків смерті, про які повідомив національний інститут суспільної охорони здоров'я, склала в середу 9788. Для країни з населенням 11,5 мільйона осіб це означає близько 850 смертей на мільйон, і це найвищий показник у світі, за винятком крихітного міста-держави Сан -Марино.

Напередодні повідомлялося, що у Бельгії вперше з 10 березня не зареєстрували жодної нової смерті від коронавірусу.

З 1 липня Бельгія перейшла до четвертої фази послаблення коронавірусних обмежень, відкривши басейни, кінотеатри і парки розваг з певними заходами безпеки. Водночас, з 10 липня запровадили масковий режим у громадських місцях.