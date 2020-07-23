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Бельгия с субботы введет "масочный режим" в общественных местах

Четверг, 23 июля 2020, 15:45

Бельгия с субботы обязует людей носить маски в общественных местах, в частности, на рынках.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir, такое решение принял Национальный совет безопасности.

"Начиная с этой субботы, 25 июля, маски обязательные во время пребывания на рынках," блошиных рынках ", ярмарках, торговых улицах и всех местах большого скопления людей, независимо от формы собственности", - объявила премьер Бельгии Софи Вильмес .

Кроме того, маски будут обязательными во время передвижения по заведениям общественного питания.

Также клиентам нужно будет оставлять ресторанам свои контакты, чтобы их было возможно предупредить о риске заражения, если впоследствии у работников заведения или другого клиента подтвердят коронавирус. Данные будут хранить в течение 14 дней, после чего удалять.

На прошлой неделе Бельгия отложила дальнейшее смягчение "коронавирусных" ограничений в отношении общественных собраний после резкого увеличения количества новых заражений коронавирусом.

За неделю с 13 по 19 июля в стране ежедневно фиксировали в среднем по 192 новых случая коронавируса - это на 91% больше чем на предыдущей неделе.

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