МЗС Естонії викликало посла РФ через заяви із виправданням радянської окупації

Міністерство закордонних справ Естонії викликало посла Російської Федерації через спроби виправдати радянську окупацію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Російського посла викликали в зв'язку з недавніми заявами, які намагаються представити окупацію Естонії та її примусове приєднання до СРСР правомірними.

За останні дні посольство РФ опублікувало на своїх каналах в соціальних мережах низку фальсифікуючих історію записів.

За словами глави МЗС Естонії Урмас Рейнсалу, його країна повністю засуджує всі спроби фальсифікації історії. "Росія намагається створити враження, що легітимність може народжуватися при загрозі зброєю, а репресії за взаємною згодою - це вкрай цинічно", - сказав міністр.

"Ми викликали посла Росії сьогодні, коли ми відзначаємо 80-річчя декларації Веллеса - документа, який став основою для тривалої протягом усього періоду окупації політики невизнання і чітко показує, що вже в 1940 році вільний світ розглядав дії Радянського союзу як незаконну анексію із застосуванням сили", - пояснив міністр.

У четвер вранці глави МЗС США, Естонії, Латвії та Литви виступили із спільною заявою про впевнене протистояння будь-яким спробам Росії переписати історію.