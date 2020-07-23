Фінляндія повертає прикордонний контроль для трьох країн Шенгену

Фінляндія повертає вимогу про прикордонний контроль та рекомендацію про карантин для мандрівників, які прибувають з Австрії, Швейцарії та Словенії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

З 27 липня, наступного понеділка, мандрівники, які прибувають з Австрії, Швейцарії та Словенії, проходитимуть прикордонний контроль і їм рекомендується 14-денна самоізоляція.

Рішення прийняли у зв'язку з тим, що у цих країнах останнім часом погіршилася ситуація з коронавірусом.

Окрім зазначених країн, прикордонний контроль зберігається для мандрівників зі Швеції, Польщі, Чехії, Франції, Люксембургу, Британії, Іспанії та Португалії.

Крім того, Фінляндія зняла обмеження на подорожі для 9 країн з-поза меж Шенгену - Грузії, Японії, Південної Кореї, Китаю, Тунісу, Уругваю, Руанди, Таїланду та Нової Зеландії. Вони були серед 11 "третіх країн", з яких вже з 13 липня дозволили поїздки з поважних причин.

Критерій Фінляндії, за яким країни потрапляють до "зеленого" списку – менше 8 нових заражень коронавірусом на 100 тисяч населення за останні 14 днів.