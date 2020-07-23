Финляндия возвращает пограничный контроль для трех стран Шенгена

Финляндия возвращает пограничный контроль и рекомендацию о карантине для путешественников, прибывающих из Австрии, Швейцарии и Словении.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

С понедельника, 27 июля, путешественники из Австрии, Швейцарии и Словении будут проходить пограничный контроль и им рекомендуется 14-дневная самоизоляция.

Решение приняли в связи с тем, что в этих странах в последнее время ухудшилась ситуация с коронавирусом.

Кроме указанных стран, пограничный контроль сохраняется для путешественников из Швеции, Польши, Чехии, Франции, Люксембурга, Великобритании, Испании и Португалии.

Кроме того, Финляндия сняла ограничения на путешествия для 9 стран, не входящих в Шенген - Грузии, Японии, Южной Кореи, Китая, Туниса, Уругвая, Руанды, Таиланда и Новой Зеландии. Они были среди 11 "третьих стран", из которых уже с 13 июля разрешили поездки по уважительным причинам.

Критерий Финляндии, по которому страны попадают в "зеленый" список - меньше 8 новых заражений коронавирусом на 100 тысяч населения за последние 14 дней.