Фінляндія з 13 липня частково дозволить подорожі з 11 "третіх країн", але не України

Фінляндія з 13 липня частково дозволить в’їзд з 11 країн з-поза меж ЄС та Шенгенської зони. Україна до цього списку не увійшла.

Як пише "Європейська правда", відповідне повідомлення розміщене на сайті міністерства закордонних справ Фінляндії.

Читайте також Фінляндія дозволила заходи за участі більше 500 осіб з певними умовами

13 липня Фінляндія скасує обмеження на поїздки для ще низки країн Шенгену, а також дозволить поїздки з поважних причин із 11 "третіх країн".

З 15 червня вже були зняті обмеження на несуттєві поїздки для сусідніх Естонії, Латвії, Литви, Данії, Норвегії та Ісландії.

Тепер цей список поповнять Нідерланди, Бельгія, Австрія, Швейцарія, Німеччина, Італія та Ватикан, Ліхтенштейн, Угорщина, Словаччина, Словенія, Ірландія, Андорра, Греція, Кіпр, Мальта і Сан-Марино.

"З 13 липня Фінляндія дозволить пов’язані з роботою поїздки та інші важливі поїздки з наступних країн, які не є членами ЄС: Алжиру, Австралії, Грузії, Японії, Нової Зеландії, Руанди, Південної Кореї, Таїланду, Тунісу, Уругваю і Китаю. Водночас, МЗС зберігає рекомендацію уникати несуттєвих поїздок до цих країн", - зазначають у повідомленні.

Тим, хто повертатиметься до Фінляндії з будь-яких інших країн, рекомендована 14-денна самоізоляція.

Нагадуємо: в‘їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців. Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.

Українці можуть перевірити можливість в'їзду за кордон за кількома сервісами: список.

Читайте також: "Грецькі уроки: як уникнути депортації під час поїздок до ЄС в епоху коронавірусу".