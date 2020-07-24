В Англії носіння маски стало обов’язковим в магазинах, банках і на вокзалах

З п'ятниці носіння захисної маски стало обов'язковим в магазинах, супермаркетах, критих торгових центрах і вокзалах Англії, а також в банках і поштових відділеннях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Громадяни повинні вдягати тканинні маски або бандани при покупці їжі і пиття на винос.

У той час як покупці повинні носити маски для обличчя, згідно з новими правилами не буде обов'язковим для персоналу магазину або супермаркету носити їх. Уряд лише каже: "Ми настійно рекомендуємо роботодавцям розглянути можливість їх використання там, де це доречно".

Нові урядові інструкції, деталі яких були опубліковані в четвер вдень, підтвердили, що закривати ніс і рот слід в магазинах, банках, будівельних товариствах і поштових відділеннях, а також в "туристичних центрах", таких як залізничні вокзали і аеропорти.

Для клієнтів не буде обов'язковим носити маски в перукарнях, спортзалах, ресторанах і пабах, кінотеатрах, концертних залах або театрах.

Банки, поштові відділення та інші підприємства матимуть право просити людей зняти маски для обличчя з метою ідентифікації особи.

Міністр охорони здоров'я Метт Хенкок сказав: "Коли ми переходимо до наступного етапу пом'якшення обмежень для громадськості, життєво важливо, щоб ми продовжували безпечно робити покупки".

Поліція матиме повноваження щодо забезпечення дотримання правил, і з п'ятниці порушникам можуть загрожувати штрафи до 100 фунтів стерлінгів.

Магазини також матимуть право відмовити у доступі будь-якій людині, яка відмовляється носити маску для обличчя, і можуть викликати поліцію.