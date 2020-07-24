В Англии ношение маски стало обязательным в магазинах, банках и на вокзалах

С пятницы ношение защитной маски стало обязательным в магазинах, супермаркетах, крытых торговых центрах и вокзалах Англии, а также в банках и почтовых отделениях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Граждане должны надевать тканевые маски или банданы при покупке еды и питья на вынос.

В то время как покупатели должны носить маски для лица, в связи с новыми правилами не будет обязательным для персонала магазина или супермаркета носить их. Правительство только говорит: "Мы настоятельно рекомендуем работодателям рассмотреть возможность их использования там, где это уместно".

Новые правительственные инструкции, детали которых были опубликованы в четверг днем, подтвердили, что закрывать нос и рот следует в магазинах, банках, строительных обществах и почтовых отделениях, а также в "туристических центрах", таких как железнодорожные вокзалы и аэропорты.

Для клиентов не будет обязательным носить маски в парикмахерских, спортзалах, ресторанах и пабах, кинотеатрах, концертных залах или театрах.

Банки, почтовые отделения и другие предприятия будут иметь право просить людей снять маски для лица с целью идентификации личности.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сказал: "Когда мы переходим к следующему этапу смягчения ограничений для общественности, жизненно важно, чтобы мы продолжали безопасно делать покупки".

Полиция будет иметь полномочия по обеспечению соблюдения правил, и с пятницы нарушителям могут грозить штрафы до 100 фунтов стерлингов.

Магазины также будут иметь право отказать в доступе любому человеку, который отказывается носить маску для лица, и могут вызвать полицию.