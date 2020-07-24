Естонія отримала від США 92 ракети Javelin

У четвер до Естонії прибули 92 протитанкових ракети Javelin, які США передали Силам оборони з метою підвищення обороноздатності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

За ракети США заплатили за програмою Європейського командування, в завдання якої входить підвищення обороноздатності Естонії.

Доставлені в четвер ракети - частина цієї програми.

На початку квітня Естонія вже отримала від США 128 ракет Javelin.

Посольство США в Естонії відзначає, що за останні кілька років США надали Естонії військову допомогу на суму понад 190 мільйонів доларів.

"Вантаж з 92 протитанкових ракет Raytheon Javelin є продовженням нарощування оборонного потенціалу Естонії, який зміцнить стратегічну інтеграцію наших країн і забезпечить оперативну сумісність між союзниками і партнерами по НАТО", - заявили в посольстві.