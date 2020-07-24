Эстония получила от США 92 ракеты Javelin

В четверг в Эстонию прибыли 92 противотанковые ракеты Javelin, которые США передали Силам обороны с целью повышения обороноспособности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

За ракеты США заплатили по программе Европейского командования, в задачи которой входит повышение обороноспособности Эстонии.

Доставлены в четверг ракеты - часть этой программы.

В начале апреля Эстония уже получила от США 128 ракет Javelin.

Посольство США в Эстонии отмечает, что за последние несколько лет США оказали Эстонии военную помощь на сумму более 190 миллионов долларов.

"Груз с 92 противотанковых ракет Raytheon Javelin является продолжением наращивания оборонного потенциала Эстонии, который укрепит стратегическую интеграцию наших стран и обеспечит оперативную совместимость между союзниками и партнерами по НАТО", - заявили в посольстве.