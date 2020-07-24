Кулеба їде в Польщу з дводенним візитом

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить робочий візит до Польщі 27-28 липня.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України, пише "Європейська правда",

Основною метою візиту є координація дій із польською стороною щодо розвитку двостороннього та багатостороннього співробітництва, зазначили в міністерстві.

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У рамках візиту відбудуться переговори Кулеба з польським колегою Яцеком Чапутовичем.

Обоє міністрів також візьмуть участь у церемонії офіційного відкриття нового корпусу посольства України в Польщі, де розміщено консульський відділ дипустанови.

Кулеба також зустрінеться з представниками української громади в Польщі.

28 липня у Любліні відбудеться зустріч глав зовнішньополітичних відомств України, Польщі та Литви та спільне відвідання ЛитПолУкрбригу ім. Великого гетьмана Костянтина Острозького. На завершення візиту передбачається ухвалення спільної декларації міністрів.