Кулеба едет в Польшу с двухдневным визитом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осуществит рабочий визит в Польшу 27-28 июля.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, пишет "Европейская правда",

Основной целью визита является координация действий с польской стороной по развитию двустороннего и многостороннего сотрудничества, отметили в министерстве.

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В рамках визита состоятся переговоры Кулебы с польским коллегой Яцеком Чапутовичем.

Оба министра также примут участие в церемонии официального открытия нового корпуса посольства Украины в Польше, где размещен консульский отдел диппредставительства.

Кулеба также встретится с представителями украинской общины в Польше.

28 июня во Люблине состоится встреча глав внешнеполитических ведомств Украины, Польши и Литвы и совместное посещение ЛитПолУкрбрига им. Великого геьтмана Константина Острожского. В завершение визита предполагается принятие совместной декларации министров.