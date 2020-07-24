Швеція у 2022 році запустить нічні поїзди до Німеччини та Бельгії

Швеція в середині 2022 року планує запустити два нічні потяги - до Бельгії та Німеччини.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Euractiv.

Шведське транспортне відомство отримало від уряду доручення закупити вагони для нічних поїздів та почати розробку графіку руху для двох нових міжнародних маршрутів.

Один має сполучити Стокгольм із німецьким Гамбургом, інший – Мальмьо із Брюсселем. Очікується, що перші рейси зможуть відбутися в середині 2022 року.

Спершу в уряді розглядали варіант запустити рейси до інших міст, але дослідження показало, що навантаження німецької залізниці не дозволяє цього зробити – за винятком рейсу до Гамбурга.

Нічні поїзди починають знову набувати популярності з міркувань, що це більш екологічний транспорт.

Голова транспортного комітету Європарламенту Каріма Деллі у коментарі виданню зазначила, що вітає плани Швеції.

"Сподіваюся, це лише початок нового тренду, і я очікую подібних ініціатив у всіх країнах-членах", - зазначила вона.

Напередодні міністр транспорту Франції Жан-Батіст Джеббарі сказав, що уряд планує відновити нічний поїзд з Парижу до Ніцци. Цей рейс припинили у 2017 році.

Видання наводить успішний приклад Чехії: міжнародний маршрут з Праги до прибережного міста Рієка у Хорватії. Потяг прямує через територію трьох інших країн – Словаччини, Угорщини та Словенії, і став дуже популярним серед туристів, які їдуть на море у Хорватію.

У цьому році з’явився нічний поїзд з Відня до Брюсселя, але через коронавірусні обмеження поки неможливо сказати, наскільки він привабливий для мандрівників.

На початку червня адвокаційна група за відновлення поїздів нічого прямування запропонувала бельгійським депутатам кроки, які б перетворили Брюссель на загальноєвропейський "хаб" поїздів нічного прямування, де могли б сходитися маршрути з низки великих міст – іспанської Барселони, шведського Мальмьо, Венеції, Варшави, Праги.