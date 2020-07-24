Швеция в 2022 году запустит ночные поезда в Германию и Бельгию

Швеция в середине 2022 года планирует запустить два ночных поезда - в Бельгию и Германию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Euractiv.

Шведское транспортное ведомство получило от правительства поручение закупить вагоны для ночных поездов и начать разработку графика движения для двух новых международных маршрутов.

Один совместит Стокгольм с немецким Гамбургом, второй - Мальмё с Брюсселем. Ожидается, что первые рейсы ссостоятся в середине 2022 года.

Сначала в правительстве рассматривали вариант запустить рейсы и в другие города, но исследование показало, что нагрузка немецкой железной дороги не позволяет этого сделать - за исключением рейса в Гамбург.

Ночные поезда начинают снова набирать популярность из соображений, что это более экологичный транспорт.

Председатель транспортного комитета Европарламента Карима Делли в комментарии изданию отметила, что приветствует планы Швеции.

"Надеюсь, это только начало нового тренда, и я ожидаю подобных инициатив во всех странах-членах", - отметила она.

Накануне министр транспорта Франции Жан-Батист Джеббари сказал, что правительство планирует восстановить ночной поезд из Парижа в Ниццу. Этот рейс прекратили в 2017 году.

Издание приводит успешный пример Чехии: международный маршрут из Праги в прибрежный город Риека в Хорватии. Поезд следует через территорию трех других стран - Словакии, Венгрии и Словении, и стал очень популярным среди туристов, которые едут на море в Хорватию.

В этом году появился ночной поезд из Вены в Брюссель, но из-за коронавирусных ограничений пока сложно сказать, насколько он привлекателен для путешественников.

В начале июня адвокационная группа за восстановление поездов ничего следования предложила бельгийским депутатам шаги, которые бы превратили Брюссель в общеевропейский "хаб" поездов ночного следования, где могли бы сходиться маршруты из ряда крупных городов - испанской Барселоны, шведского Мальмё, Венеции, Варшавы, Праги .