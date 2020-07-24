Норвегія обмежує поїздки з Іспанії і спрощує в'їзд зі Швеції та Угорщини

Норвегія з суботи повторно введе 10-денний карантин для людей, які прибувають з Іспанії після сплеску кількості випадків коронавірусу в цій країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

Національний інститут суспільної охорони здоров'я також відніс в "червону" зону Андорру.

"Дві країни більше не відповідають критеріям і мають тенденцію до зростання інфекції", - сказав Олауг Боллестад, міністр сільського господарства і продовольства Норвегії.

Жителі ЄС, Європейського економічного простору або країн Шенгенської зони з менш ніж 20 підтвердженими випадками на 100 000 жителів за останні два тижні можуть в'їжджати до Норвегії без необхідності проходити карантин.

Останні дані Європейського центру з профілактики та контролю захворювань (ECDC) показали, що число випадків COVID-19 в Іспанії зросло до 30,9 на 100 000 жителів.

За даними норвезьких ЗМІ, цього літа в Іспанії на відпочинку побували близько 12 000 норвежців.

У той же час, Іспанія послабить обмеження для людей, що прибувають з більшого числа округів Швеції.

До "зеленої" зони також перенесли Угорщину. Це означає, що карантинне зобов'язання при в'їзді з цієї країни скасовано.