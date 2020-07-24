Норвегия ограничивает поездки из Испании и упрощает въезд из Швеции и Венгрии

Норвегия с субботы повторно введет 10-дневный карантин для людей, прибывающих из Испании после всплеска количества случаев коронавируса в этой стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

Национальный институт общественного здравоохранения также отнес в "красную" зону Андорру.

"Две страны больше не соответствуют критериям и имеют тенденцию к росту инфекции", - сказала Олауг Боллестад, министр сельского хозяйства и продовольствия Норвегии.

Жители ЕС, Европейского экономического пространства или стран Шенгенской зоны с менее чем 20 подтвержденными случаями на 100 000 жителей за последние две недели могут въезжать в Норвегию без необходимости проходить карантин.

Последние данные Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) показали, что число случаев COVID-19 в Испании возросло до 30,9 на 100 000 жителей.

По данным норвежских СМИ, этим летом в Испании на отдыхе уже побывали около 12 000 норвежцев.

В то же время, Испания ослабит ограничения для людей, прибывающих из большего числа округов Швеции.

В "зеленую" зону также перенесли Венгрию. Это означает, что карантинное обязательство при въезде из этой страны отменено.