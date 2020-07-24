Угорщина отримала перші танки Leopard 2 від Німеччини

Угорщина отримала перші чотири німецькі танки Leopard 2, замовлені в рамках модернізації своїх збройних сил.

Про це йдеться в заяві на сайті угорського уряду, повідомляє "Європейська правда".

Танки будуть базуватися в одній з бригад сухопутних військ в місті Тата, в 70 кілометрах на північний захід від Будапешта.

Міністр оборони Тібор Бенко подякував німецькому заводу Krauss-Maffei Wegmann за те, що він зміг укластися в терміни поставки, незважаючи на пандемію, і Австрії за організацію навчання персоналу танків.

Очікується, що до кінця року в Угорщину прибудуть ще вісім танків Leopard, всі машини не нові, але пройшли модернізацію. З 2023 року буде поставлено 44 нових танків Leopard 2 A7.

Угорщина використовує радянський основний бойовий танк Т-72 понад 40 років. Країна є членом НАТО з 1999 року і знаходиться в процесі модернізації своїх збройних сил.

Угорщина замовила вертольоти, танки і важку артилерію в Німеччині, а також системи прокладання мостів і систему наведення для ППО, на загальну суму понад 1 мільярд євро.