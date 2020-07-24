Венгрия получила первые танки Leopard 2 от Германии

Венгрия получила первые четыре немецких танка Leopard 2, заказанных в рамках модернизации своих вооруженных сил.

Об этом говорится в заявлении на сайте венгерского правительства, сообщает "Европейская правда".

Танки будут базироваться в одной из бригад сухопутных войск в городе Тата, в 70 километрах к северо-западу от Будапешта.

Министр обороны Тибор Бенко поблагодарил немецкий завод Krauss-Maffei Wegmann за то, что он смог уложиться в сроки поставки, несмотря на пандемию, и Австрию за организацию обучения персонала танков.

Ожидается, что к концу года в Венгрию прибудут еще восемь танков Leopard, все машины не новые, но прошли модернизацию. С 2023 года будет поставлено 44 новых танка Leopard 2 A7.

Венгрия использует советский основной боевой танк Т-72 более 40 лет. Страна является членом НАТО с 1999 года и находится в процессе модернизации своих вооруженных сил.

Венгрия заказала вертолеты, танки и тяжелую артиллерию в Германии, а также системы прокладки мостов и систему наведения для ПВО, на общую сумму более 1 миллиарда евро.