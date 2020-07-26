У Німеччині спортивний літак впав на житловий будинок, є загиблі

У німецькому місті Везель у землі Північний Рейн-Вестфалія на житловий будинок впав легкий спортивний літак.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Спортивний літак TL 96 з двома особами на борту вилетів з аеропорту Везеля в суботу, повідомив голова асоціації любителів повітряного спорту Везеля-Райнгаузена Ахім Штробель.

Літак упав на дах житлового будинку, внаслідок чого в квартирі спалахнула пожежа. У вогні загинула жінка, яка мешкала в квартирі, та двоє людей, що перебували в літаку, повідомив заступник голови пожежної служби Везеля Роберт Мейбом. Дворічна дитина отримала легкі травми.

Причина аварії літака поки невідома.

За даними поліції, поблизу місця аварії знайшли частини літака, а також аварійний гальмувальний парашут.

У рятувальній операції були задіяні кілька вертольотів та рятувальники.