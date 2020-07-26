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В Германии спортивный самолет упал на жилой дом, есть погибшие

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В Германии спортивный самолет упал на жилой дом, есть погибшие

Воскресенье, 26 июля 2020, 11:55

В немецком городе Везель в земле Северный Рейн-Вестфалия на жилой дом упал легкий спортивный самолет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Спортивный самолет TL 96 с двумя лицами на борту вылетел из аэропорта Везеля в субботу, сообщил председатель ассоциации любителей воздушного спорта Везеля-Райнгаузена Ахим Штробель.

Самолет упал на крышу жилого дома, в результате чего в квартире вспыхнул пожар. В огне погибла женщина, которая жила в квартире, и двое людей, находившихся в самолете, сообщил заместитель главы пожарной службы Везеля Роберт Мейбом. Двухлетний ребенок получил легкие травмы.

Причина крушения самолета пока неизвестна.

По данным полиции, вблизи места аварии нашли части самолета, а также аварийный торможительный парашют.

В спасательной операции были задействованы несколько вертолетов и спасатели.

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