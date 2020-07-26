У Берліні автомобіль протаранив групу пішоходів, є постраждалі

У неділю вранці в Берліні легковий автомобіль з невідомих причин виїхав на тротуар і протаранив групу людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Berliner Morgenpost.

"Водій хотів повернути - ймовірно, на надмірній швидкості, він не впорався з керуванням і вилетів на тротуар" - розповіли в поліції.

24-річного водія затримали, його підозрюють у замаху на вбивство.

Зазначається, що в автомобіля, яким було скоєно наїзд, естонська реєстрація..

За даними берлінських рятувальників, в результаті інциденту постраждали семеро людей, стан трьох з них – важкий.

На місці події працювали 60 рятувальників і два гелікоптери.

Поліція стверджує, що ніщо не вказує на спробу теракту, однак автомобіль оглянули з собаками, навченими виявляти вибухівку.