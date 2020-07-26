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В Берлине автомобиль протаранил группу пешеходов, есть пострадавшие

Воскресенье, 26 июля 2020, 13:32

В воскресенье утром в Берлине легковой автомобиль по неизвестным причинам выехал на тротуар и протаранил группу людей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Berliner Morgenpost.

"Водитель хотел вернуть - вероятно, на чрезмерной скорости, он не справился с управлением и вылетел на тротуар", - рассказали в полиции.

24-летнего водителя задержали, его подозревают в покушении на убийство.

Отмечается, что у автомобиля, которым был совершен наезд, эстонская регистрация.

По данным берлинских спасателей, в результате инцидента пострадали семь человек, состояние троих из них – тяжелое.

На месте происшествия работали 60 спасателей и два вертолета.

Полиция утверждает, что ничто не указывает на попытку теракта, однако автомобиль осмотрели с собаками, обученными обнаруживать взрывчатку.

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