В Берлине автомобиль протаранил группу пешеходов, есть пострадавшие

В воскресенье утром в Берлине легковой автомобиль по неизвестным причинам выехал на тротуар и протаранил группу людей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Berliner Morgenpost.

"Водитель хотел вернуть - вероятно, на чрезмерной скорости, он не справился с управлением и вылетел на тротуар", - рассказали в полиции.

24-летнего водителя задержали, его подозревают в покушении на убийство.

Отмечается, что у автомобиля, которым был совершен наезд, эстонская регистрация.

По данным берлинских спасателей, в результате инцидента пострадали семь человек, состояние троих из них – тяжелое.

На месте происшествия работали 60 спасателей и два вертолета.

Полиция утверждает, что ничто не указывает на попытку теракта, однако автомобиль осмотрели с собаками, обученными обнаруживать взрывчатку.