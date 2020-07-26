В Берлине автомобиль протаранил группу пешеходов, есть пострадавшие
В воскресенье утром в Берлине легковой автомобиль по неизвестным причинам выехал на тротуар и протаранил группу людей.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Berliner Morgenpost.
"Водитель хотел вернуть - вероятно, на чрезмерной скорости, он не справился с управлением и вылетел на тротуар", - рассказали в полиции.
24-летнего водителя задержали, его подозревают в покушении на убийство.
Отмечается, что у автомобиля, которым был совершен наезд, эстонская регистрация.
По данным берлинских спасателей, в результате инцидента пострадали семь человек, состояние троих из них – тяжелое.
На месте происшествия работали 60 спасателей и два вертолета.
Полиция утверждает, что ничто не указывает на попытку теракта, однако автомобиль осмотрели с собаками, обученными обнаруживать взрывчатку.