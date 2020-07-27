На фермі у Німеччині виявили 174 хворих на коронавірус, серед них - українці

На одній фермі у баварському районі Дінгольфінг-Ландау коронавірус виявлений одразу у 174 працівників.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

В результаті всіх 480 працівників сільгосппідприємства відправили на карантин. Залишати приміщення не можуть навіть ті працівники ферми, результати тести яких виявились негативними.

"Щоб уникнути подальшого поширення, ми, на жаль, мусимо піти на цей крок для захисту населення", - сказав голова округу Вернер Бумедер.

За його словами, працівники, що допомагають зі збором врожаю, приїхали на ферму з Угорщини, Румунії, Болгарії та України.

У Генконсульстві України в Мюнхені в коментарі "Укрінформ" повідомили, що за допомогою ніхто зі співвітчизників не звертався.

Тестування працівників було проведено після того, як минулого тижня стало відомо, що на фермі інфікувалися семеро співробітників. Місцева влада повідомила, що під час збору врожаю гігієнічних норм, імовірно, не дотримувалися, тому довелося відправити на карантин усіх співробітників ферми.

На інших фермах в Нижній Баварії також проведуть тестування працівників на коронавірус.