На ферме в Германии 174 инфицированных коронавирусом, среди них - украинцы

На одной ферме в баварском районе Дингольфинг-Ландау коронавирус обнаружен у 174 работников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В результате всех 480 работников сельхозпредприятия отправили на карантин. Покидать помещения не могут даже те работники фермы, результаты тесты которых оказались отрицательными.

"Чтобы избежать дальнейшего распространения, мы, к сожалению, должны пойти на этот шаг для защиты населения", - сказал глава округа Вернер Бумедер.

По его словам, работники, помогающие со сбором урожая, приехали на ферму из Венгрии, Румынии, Болгарии и Украины.

В Генконсульстве Украины в Мюнхене в комментарии "Укринформ" сообщили, что за помощью никто из соотечественников не обращался.

Тестирование работников было проведено после того, как ранее на прошлой неделе стало известно, что на ферме заразились семь сотрудников. Местные власти сообщили, что во время сбора урожая гигиенические нормы, вероятно, не соблюдались, поэтому пришлось отправить на карантин всех сотрудников фермы.

На других фермах в Нижней Баварии также проведут тестирование работников на коронавирус.