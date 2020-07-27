Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Макрон завершив формування уряду і замінив відповідальну за Україну

На фермі у Німеччині виявили 174 хворих на коронавірус, серед них - українці

У Німеччині спортивний літак впав на житловий будинок, є загиблі

Польща збирається вийти зі Стамбульської конвенції






Глава МЗС Німеччини поки не бачить шансів на повернення Росії до G7

Понеділок, 27 липня 2020, 08:04

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що не бачить можливості повернення Росії в G7 найближчим часом, після того, як президент США Дональд Трамп підняв питання про повернення Москви до групи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

"Причинами виключення Росії були анексія Криму та інтервенція на сході України. Поки у нас немає рішення, я не бачу шансів (на повернення Росії, - ред.)", - сказав Маас.

Трамп запропонував розширити групу G7 і сказав, що хоче запросити Австралію, Індію, Росію і Південну Корею на наступну зустріч, яку він планує провести у вересні після того, як вона була відкладена через пандемію коронавірусу.

"Сама Росія може зробити найбільший внесок у відкриття таких дверей. G7 і G20 - це два розумно скоординованих формати. Нам не потрібні G11 або G12", сказав Маас про пропозицію Трампа.

Маас зазначив, що відносини з Росією на цей час складні в багатьох сферах.

"Але ми також знаємо, що нам потрібна Росія для вирішення таких конфліктів, як конфлікти в Сирії, Лівії та Україні", - додав він.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
G7 (група семи) Німеччина Росія
powered by lun.ua