Глава МЗС Німеччини поки не бачить шансів на повернення Росії до G7

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що не бачить можливості повернення Росії в G7 найближчим часом, після того, як президент США Дональд Трамп підняв питання про повернення Москви до групи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

"Причинами виключення Росії були анексія Криму та інтервенція на сході України. Поки у нас немає рішення, я не бачу шансів (на повернення Росії, - ред.)", - сказав Маас.

Трамп запропонував розширити групу G7 і сказав, що хоче запросити Австралію, Індію, Росію і Південну Корею на наступну зустріч, яку він планує провести у вересні після того, як вона була відкладена через пандемію коронавірусу.

"Сама Росія може зробити найбільший внесок у відкриття таких дверей. G7 і G20 - це два розумно скоординованих формати. Нам не потрібні G11 або G12", сказав Маас про пропозицію Трампа.

Маас зазначив, що відносини з Росією на цей час складні в багатьох сферах.

"Але ми також знаємо, що нам потрібна Росія для вирішення таких конфліктів, як конфлікти в Сирії, Лівії та Україні", - додав він.