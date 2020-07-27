Глава МИД Германии пока не видит шансов на возвращение России в G7

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что не видит возможности возвращения России в G7 в ближайшее время, после того, как президент США Дональд Трамп поднял вопрос о возврате Москвы в группу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"Причинами запрета России были аннексия Крыма и интервенция на востоке Украины. Пока у нас нет решения, я не вижу шансов (на возвращение России, - ред.)", - сказал Маас.

Трамп предложил расширить группу G7 и сказал, что хочет пригласить Австралию, Индию, Россию и Южную Корею на следующую встречу, которую он планирует провести в сентябре после того, как она была отложена из-за пандемии коронавируса.

"Сама Россия может внести наибольший вклад в открытие таких дверей. G7 и G20 - это два разумно скоординированных формата. Нам не нужны G11 или G12", сказал Маас о предложении Трампа.

Маас отметил, что отношения с Россией на данный момент сложны во многих сферах.

"Но мы также знаем, что нам нужна Россия для решения таких конфликтов, как конфликты в Сирии, Ливии и Украине", - добавил он.